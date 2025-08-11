إعلان

حادثة غير مسبوقة.. السلطات القطرية توقف تجار ومهربي أسلحة

01:01 م الإثنين 11 أغسطس 2025

قطر

background

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية في قطر ضبط شبكة إجرامية متورطة في تهريب والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية داخل البلاد، في واقعة وصفت بأنها الأولى من نوعها على صعيد الأمن الداخلي.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن إدارة البحث الجنائي التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية نجحت في توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مواطنان قطريان، بعد عملية أمنية دقيقة استندت إلى معلومات مؤكدة حول نشاط تهريب أسلحة.

وبحسب البيان، جرت المداهمة عقب جمع وتحليل البيانات وتحديد هوية المشتبه بهم بدقة، حيث عُثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة النارية المتنوعةK وتم تحريز المضبوطات وفق الإجراءات القانونية، فيما أُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

وأكد خبراء أمنيون أن خطورة الواقعة لن تمس مكانة قطر كإحدى أكثر دول العالم أمانًا، مشيدين بكفاءة الأجهزة الأمنية وسرعة استجابتها للتعامل مع التهديدات.

وجاء الإعلان عن العملية تزامنًا مع صدور تقرير "مؤشر السلام العالمي 2025" الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، والذي وضع قطر في المرتبة الأولى عربيًا وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من بين 163 دولة، استنادًا إلى مؤشرات الأمن والاستقرار وجهود الدولة في الوساطة والسلم الإقليمي.

وتواصل قطر احتلال صدارة قائمة الدول الأكثر أمانًا في المنطقة للعام الثالث عشر على التوالي، وفق تقارير دولية تثبت انخفاض معدلات الجريمة وفعالية السياسات الأمنية والعدلية المتبعة في البلاد.

قطر وقف تجار ومهربي أسلحة وزارة الداخلية
