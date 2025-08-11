إعلان

تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل المكسيك

07:32 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

زلزال- أرشيفية

وكالات

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي EMSC، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل ولاية تشياباس المكسيكية.

ووفقا لمعلومات علماء الزلازل، وقع الزلزال في الساعة 02:21 بالتوقيت العالمي المنسق "05:21 بتوقيت موسكو" على بعد 229 كيلومترا جنوب غرب مدينة تاباتشولا، التي يبلغ عدد سكانها 202 ألف نسمة.

وأشار المركز في بيانه إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق تسعة كيلومترات.

ولم ترد من السلطات المحلية حتى الآن، أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لروسيا اليوم.

وتتعرض المكسيك بشكل دوري لهزات أرضية وزلازل متفاوتة القوة والعواقب.

