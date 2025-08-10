حماس: كنا على بعد خطوة من التوصل لاتفاق لكن نتنياهو انسحب

وكالات:

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستغلال قضية الأسرى لتبرير استمرار العدوان على قطاع غزة، معتبرًة أن تصريحاته الأخيرة محاولة مفضوحة لتبرئة جيشه وكيانه من جرائم الإبادة والتجويع الموثقة دوليًا.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن نتنياهو يحاول توظيف ملف الأسرى في إطار دعائي، رغم مسؤوليته عن مقتل العشرات منهم وانقلابه على اتفاقات التبادل التي كانت قيد التفاوض.

وأضاف البيان أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى كانت على وشك الوصول إلى اتفاق نهائي، لكن نتنياهو انسحب من الجولة الأخيرة، مما أدى إلى تعطيل التفاهمات.

كما وصفت حماس حديث نتنياهو عن "تحرير غزة" بأنه "خداع سياسي" يخفي نوايا تهجير قسري، وتدمير مقومات الحياة في القطاع، وتنصيب إدارة مدنية تابعة لإسرائيل، مؤكدًة أن الطريق الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى هو وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق، وليس عبر مواصلة القصف والحصار.