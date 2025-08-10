إعلان

الصين: يجب رفض أي محاولة لاحتلال غزة والقرار الإسرائيلي يدعو للقلق

07:56 م الأحد 10 أغسطس 2025

مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

حذر مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فو تسونج، من التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة قبل تفاقم الكارثة.

وقال المندوب الصيني خلال جلسة مجلس الأمن اليوم بشأن غزة، إن "الوضع في غزة يزداد ترديًا وخطورة"، مشددًا على ضرورة رفض أي محاولة لاحتلال القطاع، وواصفًا قرار الحكومة الإسرائيلية في هذا السياق بأنه يدعو للقلق.

وأضاف أن غزة باتت على شفى المجاعة، مشيرًا إلى أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية طالت أكثر من 70% من أراضي القطاع، ما فاقم من معاناة السكان المدنيين.

ودعا المندوب الصين الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن أي خطط ترمي إلى احتلال غزة، كما طالبها بفتح كافة المعابر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون قيود.

وفي ختام كلمته، شدد على ضرورة إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصين غزة الاحتلال الإسرائيلي احتلال غزة فو تسونج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟