الصين: يجب رفض أي محاولة لاحتلال غزة والقرار الإسرائيلي يدعو للقلق

وكالات

حذر مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فو تسونج، من التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة قبل تفاقم الكارثة.

وقال المندوب الصيني خلال جلسة مجلس الأمن اليوم بشأن غزة، إن "الوضع في غزة يزداد ترديًا وخطورة"، مشددًا على ضرورة رفض أي محاولة لاحتلال القطاع، وواصفًا قرار الحكومة الإسرائيلية في هذا السياق بأنه يدعو للقلق.

وأضاف أن غزة باتت على شفى المجاعة، مشيرًا إلى أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية طالت أكثر من 70% من أراضي القطاع، ما فاقم من معاناة السكان المدنيين.

ودعا المندوب الصين الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن أي خطط ترمي إلى احتلال غزة، كما طالبها بفتح كافة المعابر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون قيود.

وفي ختام كلمته، شدد على ضرورة إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.