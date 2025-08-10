كتب- محمود الهواري:

افتتحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2025، وذلك بمقر الأمانة العامة، بمشاركة نخبة من طالبات وطلبة الجامعات من مختلف الدول العربية.

وأكد السفير محمد صالح العجيري، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، على حرص الجامعة على إشراك الشباب العربي في منظومة العمل العربي المشترك، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع عن قرب على آليات العمل داخل الأمانة العامة.

ويستمر البرنامج لمدة شهر كامل، ويتضمن مجموعة من المحاضرات والأنشطة التعريفية يقدمها مسؤولون وخبراء من مختلف قطاعات الجامعة.

وشملت المحاضرات في الأسبوع الأول محاضرة حول قطاع الأمن القومي العربي تطرقت إلى التحديات الأمنية الراهنة وآليات التنسيق بين الدول الأعضاء، إضافة إلى محاضرة عن الشؤون الاجتماعية ركزت على جهود الجامعة في مجالات التنمية، الأسرة، والمرأة.

وتضمنت فعاليات الأسبوع جلسة توعوية حول العملية الانتخابية وأهميتها في ترسيخ الممارسات الديمقراطية في المجتمعات العربية.

كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية داخل مقر الأمانة العامة، منها زيارة القاعة الكبرى، وتنظيم جلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب. واختتم الأسبوع الأول بجلسة توزيع المتدربين على مختلف القطاعات والإدارات داخل الجامعة، إيذانًا ببدء فترة التدريب العملي المتخصص.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود جامعة الدول العربية لدعم الشباب العربي وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في مستقبل العمل العربي المشترك.