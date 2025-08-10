"أنقذوا الأطفال": وفاة 100 طفل جراء التجّويع الإسرائيلي

وكالات

قالت مؤسسة "أنقذوا الأطفال"، إن حصار إسرائيل يجوع أطفال غزة حتى الموت وتوفي منهم 100 حتى الآن.

وأكدت المؤسسة، أن المجاعة في غزة أزمة من صنع الإنسان وكان من الممكن تفاديها تمامًا.

وانتقدت مؤسسة "أنقذوا الأطفال" طريقة إسقاط المساعدات جوًا، قائلة إنه أمر خطير ولا يلبي احتياجات شعب يُقصف ويُجوع أمام أعين الجميع.

وأمس السبت، أفادت مستشفى العودة، باستشهاد طفل إثر سقوط صناديق مساعدات على الفلسطينيين خلال إنزال جوي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأثارت خطوة إنزال المساعدات جوًا انتقادات من منظمات الإغاثة ومسؤولي الأمم المتحدة، الذين يرون أنها مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، ولا تُعد بديلًا فعالًا عن إيصال المساعدات عبر الطرق البرية.