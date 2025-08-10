وكالات

شهدت العاصمة البريطانية لندن واقعة لافتة، بعد تعرض فريق عمل قناة "الإخبارية" السعودية لسرقة إحدى معداته أثناء تصوير تقرير ميداني عن تزايد جرائم السرقة في المدينة.

وأثار المشهد الذي وثقته كاميرات القناة السعودية موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تعليقا على الحادثة التي وقعت في شارع "أوكسفورد" الشهير، أحد أبرز وجهات التسوق في لندن.

وجاءت الواقعة بعدما أقدم شاب على الاقتراب من معدات الفريق الإعلامي، وخلال ثوان انتزع إحداها وفر هاربا، في حين كانت الكاميرات ترصد اللحظة بدقة.

ونشرت القناة السعودية المقطع على منصة "إكس" مرفقا بتعليق ساخر "أثناء تصوير تقرير عن تزايد حالات السرقة في لندن.. طاقم الإخبارية يتعرض للسرقة في شارع أوكسفورد"، وهو ما اعتبره كثيرون "التقرير الذي كتب نفسه".

وتأتي الواقعة بالتزامن مع تقرير لوزارة الداخلية البريطانية أشار إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات السرقة بالعاصمة، خاصة سرقة الهواتف المحمولة.

وتنوعت ردود الفعل على مواقع التواصل بين السخرية والانتقاد، إذ كتب أحد المعلقين: "قناة الإخبارية راحت تصور السرقات.. الحرامية سرقوا كاميرتهم، رغم أن الشارع مليان كاميرات وشرطة"، فيما ألقى آخرون باللوم على الطاقم لعدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة لحماية معداتهم.