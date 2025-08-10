إعلان

مقتل 3 مسلحين وشرطي في هجوم على قوات الأمن بإيران

08:15 ص الأحد 10 أغسطس 2025

إيران

وكالات

أعلنت شرطة محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، مقتل 3 من الإرهابيين الذين شنوا هجوما على عناصر الشرطة في مدينة سراوان صباح اليوم الأحد.

وحسبما نقلت وكالات أنباء إيرانية عن المركز الإعلامي للشرطة، فقد تعرض أفراد قوة أمنية لهجوم مسلح أثناء قيامهم بدورية في مدينة سراوان.

وأثناء تصديها للهجوم قتلت قوات الأمن ثلاثة من المسلحين، وبدأت بمطاردة باقي المهاجمين.

وأفادت الشرطة بمقتل أحد عناصرها في الاشتباك وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى، وفقا لروسيا اليوم.

وحسب تقارير أخرى فقد حاول عدد من مسلحي جماعة "جيش العدل" التي تطلق عليها في إيران "جيش الظلم"، اقتحام مركز شرطة سراوان، وقتل في الاشتباك 3 إرهابيين وألقي القبض على اثنين آخرين.

والشهر الماضي شن مسلحو "جيش العدل" هجوما على مجمع قضائي في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

هجوم على قوات الأمن بإيران قوات الأمن الإيرانية إيران مقتل 3 مسلحين وشرطي
