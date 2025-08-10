

وكالات

أعلن مستشفى العودة، فجر اليوم الأحد، عن حصيلة الضحايا الذين سقطوا في قصف للاحتلال استهدف تجمعًا للمواطنين، شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

قال مستشفى العودة، في بيان: "استقبلنا شهيدًا و3 إصابات جراء استهداف الاحتلال تجمعًا للمواطنين في منطقة الدعوة، شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة".

بذلك، يرتفع إجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا إثر غارات الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر السبت، إلى 48 شهيدًا، بينهم 40 من منتظري المساعدات، وفقا للغد.

وفي جنوبي القطاع، شن طيران الاحتلال، فجر اليوم الأحد، سلسلة من الغارات، استهدفت وسط مدينة خان يونس.