زيلينسكي لـ الأوكرانيين: يجب تحديد مسار السلام في أوكرانيا معًا



وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الاجتماع الذي عقد في بريطانيا بين مستشارين أمنيين من أوكرانيا والدول الحليفة كان بنَّاءً، مضيفًا أنه تم الاستماع جيدًا إلى وجهات نظر كييف ووُضعت المخاطر في الاعتبار.

وأضاف زيلينسكي أن مسؤولين من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا وبولندا شاركوا في الاجتماع بهدف توحيد المواقف لتحقيق وقف إطلاق النار.

وقال في خطابه المسائي للأوكرانيين: "يجب تحديد مسار السلام في أوكرانيا معًا، ومع أوكرانيا فقط، وهذا مبدأ أساسي".

وكان زيلينسكي قد حذر، السبت، من أن القرارات المتّخَذة من دون بلاده لن تجلب السلام، رافضًا فكرة التخلي لروسيا عن أراضٍ، فيما يستعد الرئيسان الروسي والأمريكي لعقد قمة الأسبوع المقبل في ألاسكا، وفقا للغد.

وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي: "الأوكرانيون لن يتخلوا عن أرضهم للمحتل".

وأكّد أن "أيّ قرار ضدنا، أيّ قرار من دون أوكرانيا هو أيضا قرار ضد السلام، ولن يحقّق شيئًا"، مشيرًا إلى أن الحرب "لا يمكن أن تنهى من دوننا، من دون أوكرانيا".

وقال الرئيس الأوكراني، إن كييف مستعدة لقرارات فعلية من شأنها أن تجلب السلام، والذي وصفه بأن ينبغي أن يكون سلامًا لائقًا.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إضافة إلى الدمار الكبير الذي تسبب به.

وفشلت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تحقيق نتائج ملموسة، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القمة المنتظرة بين الرئيسين الأمريكي والروسي ستساهم في إحلال السلام.

وتجاهلت موسكو دعوات كييف والعواصم الأوروبية الحليفة المتكررة إلى وقف لإطلاق النار مدته 30 يومًا.