وكالات

أظهر مقطع فيديو، متظاهرون إسرائيليون خلال اقتحامهم استوديوهات القناة 13 العبرية، في أثناء بث مباشر لأحد البرامج الشعبية للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى.

"مشهد غير مسبوق في إسرائيل".. متظاهرون يقتحمون استوديوهات القناة 13 الإسرائيلية أثناء بث أحد البرامج الشهيرة ويطالبون بوقف الحرب على #غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/EaR1bAI53r — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 9, 2025

وفي أواخر يوليو الماضي، أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بأن متظاهرون إسرائيليون اقتحموا مبنى هيئة البث العبرية للمطالبة بعرض الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وفق قناة "الجزيرة".

وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة الحجم كُتب عليها "ما الذي يخفيه الإعلام؟"

اندلعت صدامات عنيفة مساء السبت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في مدينة تل أبيب، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وشهدت المظاهرات اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين وقوات الشرطة، في وقت عمد فيه المحتجون إلى إغلاق شارع أيالون الرئيسي، أحد أكثر الشوارع حيوية في تل أبيب، وإضرام النار في أجزاء منه، ما أدى إلى شلل جزئي في حركة المرور.

ودفعت الشرطة بفرق من "الخيالة"، إلى وسط المدينة في محاولة لتفريق الحشود ومنعهم من إغلاق مزيد من الشوارع الرئيسية.

وفي تطور لافت، ذكرت التقارير أن متظاهرين مسلحين من اليمين هددوا المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ما أثار حالة من التوتر الشديد بين المجموعات المختلفة.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة مظاهرات تشهدها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد الغضب الشعبي من سياسات الحكومة والأوضاع الأمنية المتدهورة، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.