وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور مصر في الوساطة الإقليمية

وكالات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن تقديره للدور المصري في دعم جهود السلام بالمنطقة، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي.

وأشار روبيو، إلى أهمية الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الأمن والاستقرار، مثمنًا دورها الوسيط في قطاع غزة، ومساهمتها في دعم المساعي الدولية لإنهاء الصراع في السودان.

والتقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، في حضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك في إطار نقاشات دبلوماسية رفيعة المستوى تهدف إلى بحث آليات منع التصعيد وتعزيز الحلول المستدامة في المنطقة.

وأعرب بولس، في منشور له، عن تشرفه بالمشاركة في اللقاء قائلاً: "تشرفت بالانضمام إلى وزير الخارجية عبد العاطي ووزير الخارجية ماركو روبيو في نقاش مهم حول الطريق للمضي قدمًا. إنّ هذه الشراكات ضرورية بينما نعمل معًا لمنع التصعيد وتعزيز حلول مستدامة في مختلف أنحاء المنطقة".