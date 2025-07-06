أمريكا: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 70 قتيلًا

كيرفيل، تكساس - (أ ب)

قال قائد شرطة مقاطعة كير، لاري ليثا، إن 11 من المخيمين ما زالوا في عداد المفقودين جراء فيضانات عارمة اجتاحت وسط ولاية تكساس الأمريكية.

ولقي العشرات حتفهم منذ أن اجتاحت سيول عارمة جزءا من وسط ولاية تكساس بدءا من أمس الأول الجمعة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة إلى نحو 70 شخصا، اليوم الأحد، بعد أن عثرت فرق الإنقاذ على مزيد من الجثث في مقاطعة كير، التي كانت الأكثر تضررا. ومن بين الضحايا أطفالا كانوا يخيمون على ضفاف نهر جوادالوبي.