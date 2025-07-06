بوتين: النظام العالمي بدأ يتغير و"البريكس" أقوى من "مجموعة السبع"

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن العالم يتحول حاليا إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن العالم يشهد تغيرات جذرية و"أصبح النظام الأحادي القطب في العلاقات الدولية شيئا من الماضي".

وقال بوتين خلال كلمته في قمة البريكس عبر الفيديو كونفرانس، إن نموذج العولمة الليبرالية أصبح عتيقا، مؤكدا أن عملية تغيير النظام العالمي ستمر في اكتساب مزيد من الزخم.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن موسكو عرضت إنشاء منصة استثمارية مشتركة بين دول البريكس، موضحا أن المجموعة توسعت بشكل ملحوظ لتضم دولا رائدة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مضيفا "نمتلك معًا إمكانات سياسية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية وبشرية هائلة".

وشدد بوتين خلال كلمته، على أهمية تعزيز التعاون بين دول البريكس واستخدام العملات الوطنية في التجارة البينية بين دول المجموعة.

وأوضح بوتين، أن منظمة البريكس تتفوق بشكل كبير على المجموعات المماثلة من حيث القوة الشرائية، بما في ذلك مجموعة السبع التي تضم ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا.

وأردف الرئيس الروسي، أن دول البريكس لا تمثل ثلث مساحة العالم ونصف سكان الكوكب فقط، لكنها تمثل أيضا 40% من الاقتصاد العالمي.