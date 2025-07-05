الشرع ووزير خارجية بريطانيا يبحثان تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية

دمشق - (د ب أ)

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في دمشق اليوم السبت، في أول زيارة لمسؤول بريطاني رفيع المستوى إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت الرئاسة السورية إن الشرع استقبل لامي بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

كما أجرى الشيباني مباحثات موسعة مع لامي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت بريطانيا قطعت علاقاتها مع سوريا منذ منتصف عام 2012 بعد تصاعد الاحتجاجات في سوريا.