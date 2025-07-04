كاتس: الجيش الإسرائيلي يخطط لمواجهة المزيد من التهديدات الإيرانية

تل أبيب- (د ب أ)

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ المزيد من الخطوات بعد الحرب مع إيران لضمان عدم تشكيل الجمهورية الإسلامية أي تهديد.

وأضاف كاتس اليوم الجمعة أن الجيش يعد خطة إنفاذ لهذا الغرض.

وأضاف الوزير بعد اجتماع مع مسؤولين عسكريين كبار "يجب أن يستعد الجيش فيما يتعلق بالاستخبارات والعمليات لضمان الهيمنة الجوية على طهران ومنع إيران من إعادة بناء قدراتها".

وكانت إسرائيل قد شنت حربا ضد إيران عدوها اللدود في 13 يونيو، حيث نفذت غارات جوية مكثفة على أهداف في مختلف أنحاء البلاد وردت طهران بهجمات صاروخية شرسة على إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين البلدين. وقبل ذلك بفترة قصيرة، دخلت أمريكا أيضا الحرب وهاجمت المنشأة النووية الإيرانية تحت الأرض في فوردو.