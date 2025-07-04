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استمرار الإبادة وشلل الخدمات الأساسية يفاقمان الكارثة في غزة

10:25 ص الجمعة 04 يوليه 2025

نفاد الوقود في غزة

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وكالات

اضطرت بلدية غزة، اليوم الجمعة، إلى تقليص الخدمات الأساسية، نتيجة نفاد الوقود الحاد ونقص الإمكانيات التشغيلية الأخرى.

وقالت البلدية إن مدينة غزة تعاني من كارثة حقيقية متفاقمة وخطيرة بسبب أزمة النزوح وتكدس النفايات.

وناشدت البلدية المنظمات الدولية الإسراع في توفير الوقود والاحتياجات التشغيلية العاجلة، للتخفيف من حدة الكارثة، والحد من انتشار الأمراض والتلوث في ظل استمرار الإبادة منذ 637 يوما.

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