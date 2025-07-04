زيلينسكي يدفع نحو تأسيس صناعة دفاع أوروبية

كييف- (د ب أ)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز صناعته الدفاعية الخاصة، وذلك على خلفية توقف جزئي لإمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال حفل عشاء بمناسبة تولي الدنمارك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في آرهوس:"نحتاج إلى بناء صناعة دفاع أوروبية خاصة بنا – حتى لا تستطيع روسيا التفوق علينا في أي مجال".

وأضاف أن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع العقوبات المشددة الجديدة ضد روسيا، أمر بالغ الأهمية لأمن أوروبا.

وذكر زيلينسكي أن العقوبات يجب أن تصمم بطريقة لا تتلقى موسكو بموجبها أي شيء يمكن استخدامه لإنتاج الأسلحة.

وتتصدى أوكرانيا للهجوم الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات بدعم غربي. وعلى الرغم من أن العقوبات غير مسبوقة، تواصل روسيا حربها ضد جارتها بشدة لا تتوقف، وتسيطر على ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في عام 2014.

ومع الانسحاب المحتمل للدعم الأمريكي، تخاطر كييف بفقدان موردها الرئيسي للأسلحة.