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"أموت جوعًا أدخلوا الطعام".. شاهد رسالة جديدة من أسير إسرائيلي في غزة

11:20 م الخميس 31 يوليو 2025

سرايا القدس أرشيفية

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وكالات

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو يُظهر الجندي الإسرائيلي الأسير "روم بارسلافسكي" وهو يوجّه رسالة إلى إسرائيل قبل فقدان الاتصال به من قبل المجموعة الآسرة.

وقال بارسلافسكي في رسالته المصورة: "أنا لا آكل ولا أشرب... أرجوكم أدخلوا الطعام لأنني أموت من الجوع".

وأضاف: "أخشى ألا أخرج حيًا من القطاع... حُرمنا من الطعام بسبب عملية عربات جدعون، ونتنياهو يتحمل مسؤولية مرضي ودمي".

وتابع الأسير الإسرائيلي في غزة، "جنود سرايا القدس سمحوا لي بمشاهدة التلفاز، شاهدت أطفالًا يموتون من الجوع هياكل عظمية، لم أشاهد مناظر مثل هذه من قبل لأطفال إسرائيل، هذا غير منطقي إنه تنكيل لأطفال لا ذنب لهم، ما ذنبهم حتى تفعلوا بهم هكذا، أرجوكم أدخلوا الطعام قبل أن أموت من الجوع".

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سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي الجندي الإسرائيلي الأسير روم بارسلافسكي إسرائيل نتنياهو
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