القاهرة- مصراوي

أكد البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تحبذ إدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، ولكن ليس هناك تفاصيل بهذا الشأن بعد.

وفي وقت سابق، قدّم السيناتور الجمهوري تيد كروز، صاحب النفوذ في الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية.

يأتي هذا المشروع في إطار مساعي مكثفة داخل إدارة الرئيس ترامب الجديدة والكونجرس لتشديد السياسة الأمريكية تجاه الجماعات التي تُعد تهديدًا للأمن القومي.

يركز مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين إرهابية لعام 2025"، على منهجية تصاعدية تهدف إلى تصنيف جميع فروع الجماعة التي تستوفي معايير الإرهاب وتجميد أصولها وفرض عقوبات على قياداتها وأعضاء فروعها المختلفة حول العالم.

ويعكس هذا التشريع نهجًا جديدًا مقارنة بمحاولات سابقة، حيث يعالج التعقيدات المتعلقة بأن بعض فروع الجماعة ليست عنيفة فعليًا، لذا ينص القانون على اتخاذ إجراءات مصنفة من القاعدة إلى القمة لضمان شمولية التصنيف.

يحظى مشروع القانون بدعم جمهوري واسع في مجلس الشيوخ، ويشمل تأييد من منظمات مؤثرة مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي ترى في الجماعة دعمًا مباشرًا لمنظمات إرهابية مثل حركة حماس.

كما يلزم التشريع وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد قائمة شاملة بكل فروع الإخوان التي تندرج تحت هذا التصنيف خلال 90 يومًا من إقرار القانون، مع فرض حظر على المعاملات المالية معها.