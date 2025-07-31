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ترامب: الطريقة الأسرع لإنهاء الأزمة بغزة هي استسلام حماس

04:10 م الخميس 31 يوليه 2025

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(وكالات)


علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على الوضع المتفاقم في قطاع غزة، بالقول، إن "أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هي أن تستسلم حركة المقاومة الإسلامية حماس وتُفرج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها"، وذلك في منشور نشره على منصته "تروث سوشيال".


وفي منشور آخر، هاجم ترامب إعلان كندا دعمها لقيام دولة فلسطينية، وكتب: "أوه كندا! لقد أعلنت للتو دعمها لدولة فلسطين. سيكون من الصعب علينا الآن إبرام اتفاق تجاري معها".


جاء ذلك بالتزامن بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤولين في البيت الأبيض، القول إن ترامب، قبيل مغادرته إلى اسكتلندا، شاهد صورًا لأطفال يعانون الجوع في غزة، وأبدى رغبته في بحث الأزمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.


وأضاف المسؤولون أن الرئيس ترامب، استفسر عن الخيارات الممكنة لمساعدة سكان غزة، إلا أنهم شددوا على أن موقفه هذا "لا يعني أنه قطع علاقته بنتنياهو"، مؤكدين أن "ترامب لا يزال ملتزمًا بشكل كامل بدعم إسرائيل في حربها ضد حماس".



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ترامب حماس غزة
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