ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في الصين إلى 60 شخصًا

بكين - (د ب أ)



قالت السلطات في الصين اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في بكين وحولها قفزت إلى 60 حالة وفاة على الأقل.



وارتفعت حصيلة الوفيات في العاصمة الصينية من 30 إلى 44 شخصا، بينما توفي ثمانية أشخاص على الأقل في مدينة شنجد المجاورة فيما تستمر جهود الإنقاذ في تحديد مواقع الأشخاص الذين مازالوا في عداد المفقودين.



وتضرر دار للمسنين على مشارف بكين بشكل كبير حيث غمرت المياه فجأة المنشأة صباح الاثنين، حسبما قال يو ويجو المسؤول المحلي بالحزب الشيوعي خلال مؤتمر صحفي.



وأوضح أن أغلب مقيمي الدار كانوا يعتمدون على الرعاية، مضيفا أن خدمات الطوارئ لم تتمكن في البداية من الوصول إلى المنشأة الواقعة في منطقة ميون بسبب تيارات المياه.



وقال المسؤول إن 37 حالة وفاة على الأقل تأكدت في المنطقة حتى الآن.



وتحتم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص بسبب الفيضانات بما في ذلك 17 ألف شخص في ميون.



يذكر أنه مطلع الأسبوع، بلغ مستوى المياه في أحد الخزانات في ميون لأعلى مستوياته منذ شيد في 1959.



وبدأت السلطات في إفراغ المياه بأسلوب مسيطر عليه وحذرت السكان من أن مستويات المياه يمكن أن تواصل الارتفاع.



وعادة ما تحدث العواصف العاتية في أجزاء عديدة من الصين في هذا الوقت من العام، وغالبا ما تسفر عن وفيات.