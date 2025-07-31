استقالة رئيس وزراء ليتوانيا بعد تحقيقات واحتجاجات

فيلنيوس - (أ ب)

استقال رئيس وزراء ليتوانيا، جينتوتاس بالوكاس، اليوم الخميس، عقب تحقيقات تتعلق بتعاملاته التجارية، والتي أثارت احتجاجات في عاصمة الدولة الواقعة على بحر البلطيق للمطالبة بتنحيه.

وأعلن الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، استقالة بالوكاس لوسائل الإعلام صباح اليوم الخميس.

وكان بالوكاس، الذي ينتمي إلى الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الليتواني، قد تولى منصبه في أواخر العام الماضي بعد تشكيل ائتلاف من ثلاثة أحزاب عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.