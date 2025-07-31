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السويد تدعو الاتحاد الأوروبي لتجميد الشق التجاري في الشراكة مع إسرائيل

12:35 م الخميس 31 يوليه 2025

السويد

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وكالات

دعا رئيس وزراء السويد أولف كريسترشون، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقبل أسبوع، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن الوضع في قطاع غزة خطير وكل الخيارات على الطاولة إذا لم تف إسرائيل بوعودها.

كذلك، طالب 60 نائبا بالبرلمان الأوروبي في رسالة وقّعوها، بتحرك فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

وأشار النواب الأوروبيون، إلى أن أطفال غزة يموتون جوعا والاتحاد الأوروبي يرد بكلمات ضعيفة دون أي فعل، مطالبين باجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية لبحث إجراءات ضد إسرائيل.

ودعا البرلمانيون الأوروبيون، إلى تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مضيفين في رسالتهم: "نقترح فرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية وأفراد يعملون فيها".

وأكد النواب الأوروبيون، على أن التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤه في مواجهة المجاعة والإبادة في غزة، مشددين على الحاجة العاجلة للتحرك عدم ترك الفلسطينيين في القطاع للجوع والقتل.

وأضاف البرلمانيون الأوروبيون: "لا مزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة".

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السويد الاتحاد الأوروبي إسرائيل
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