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مسؤول أمريكي: ويتكوف سيزور مراكز "غزة الإنسانية" في القطاع

04:55 م الأربعاء 30 يوليه 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، بأن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يتوجه إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، لبحث الأزمة الإنسانية في غزة.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها ويتكوف إلى إسرائيل منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وتأتي في ظل الجمود في وقف إطلاق النار في غزة ومحادثات الأسرى والأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، وفقًا للموقع الأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي، إن ويتكوف قد يسافر أيضًا إلى غزة ويزور مراكز المساعدات التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا.

وأضاف أحد المسؤولين الأمريكيين: "يريد الرئيس دونالد ترامب أن يعرف المزيد عن الوضع الإنساني في غزة من أجل معرفة كيفية تقديم المزيد من المساعدات للمدنيين في غزة".

ويوم الخميس الماضي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، سحب وفدهما المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من العاصمة القطرية الدوحة.

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ستيف ويتكوف غزة إسرائيل
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