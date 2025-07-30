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الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لإنهاء العنف والتهجير بالضفة المحتلة

03:52 م الأربعاء 30 يوليه 2025

مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

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وكالات

شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تنهي إسرائيل العنف والتهجير والسياسات التمييزية في الضفة الغربية.

وقال المكتب الأممي، إن هجمات المستوطنين بالضفة تتزايد بدعم أو تغاضي الجيش الإسرائيلي ما يؤدي إلى عواقب قاتلة.

وذكر أن سياسات إسرائيل في الضفة تهدف على ما يبدو لإفراغ مناطق لصالح توسيع الاستيطان، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنتهج استراتيجية منسقة لتوسيع وتعزيز ضم الضفة الغربية.

وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت، مؤكدًا أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية.

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