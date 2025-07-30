فيديو| فريق جراحي يواصل إجراء عملية أثناء وقوع الزلزال في كامتشاتكا

وكالات

نشرت وسائل إعلام روسية صورًا لفريق جراحي في قسم الأورام بمستشفى كامتشاتكا الحكومي أقصى شرقي روسيا، وهم يواصلون إجراء عملية جراحية معقدة لمريض لحظة الزلزال الذي ضرب سواحل شبه الجزيرة.

وأظهر مقطع الفيديو الفريق الطبي وهو يحاول الحفاظ على المريض والأجهزة الطبية الخاصة بالعملية الجراحية من الهزات الأرضية القوية المتلاحقة، فيما أكدت إدارة المستشفى أن العملية الجراحية كانت ناجحة، وأن حالة المريض الصحية مستقرة.

🚨⚡️BREAKING AND UNUSUAL



During the earthquake, while doctors were at work 🚑—despite the intense tremors—surgeons at the Oncology Center in Kamchatka continued performing the operation.



The Ministry of Health confirmed that the patient's condition is stable. pic.twitter.com/Mbk93PE2T4 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 30, 2025

وصباح اليوم، أعلنت السلطات الروسية حال الطوارئ في شمال جزر كوريل بعدما ضرب أحد أقوى الزلازل في العالم أقصى شرق روسيا فجر الأربعاء، بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، متسببًا في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في منطقة شمال المحيط الهادئ.

ثم عدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في الصباح، تقديرها لقوة الزلزال، الذي ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، إلى 8.7 درجات.

وقالت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية في بيان: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا، منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".