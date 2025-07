فيديو| فريق جراحي يواصل إجراء عملية أثناء وقوع الزلزال في كامتشاتكا

وكالات

نشرت وسائل إعلام روسية صورًا لفريق جراحي في قسم الأورام بمستشفى كامتشاتكا الحكومي أقصى شرقي روسيا، وهم يواصلون إجراء عملية جراحية معقدة لمريض لحظة الزلزال الذي ضرب سواحل شبه الجزيرة.

وأظهر مقطع الفيديو الفريق الطبي وهو يحاول الحفاظ على المريض والأجهزة الطبية الخاصة بالعملية الجراحية من الهزات الأرضية القوية المتلاحقة، فيما أكدت إدارة المستشفى أن العملية الجراحية كانت ناجحة، وأن حالة المريض الصحية مستقرة.

