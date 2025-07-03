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وزير إسرائيلي: يوجد نضوج سياسي يدفع نحو صفقة تبادل مع حماس

10:02 ص الخميس 03 يوليو 2025

إيلي كوهين

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وكالات

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، لصحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك نضوجا سياسيا وظروفا مواتية للتقدم في صفقة تبادل الأسرى، لكنه شدد على أن تحديد موعد دقيق لإتمامها لا يزال أمرا معقدا وصعب التقدير.

وفي مقابلة مع موقع واي نت الإسرائيلي، أكد كوهين أن نافذة فرص تشكلت بعد الحرب مع إيران، مشيرا إلى وجود ضغوط تمارسها الولايات المتحدة.

وأضاف كوهين أنه من واقع خبرته الشخصية، لا يزال من الصعب تحديد توقيت دقيق لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وعند سؤاله عن معارضة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لصفقة تبادل الأسرى المرتقبة، اعتبر كوهين أنه "من المحتمل أن تكون هذه المعارضة مناورة تستهدف قاعدته الانتخابية".

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