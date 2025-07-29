إسرائيل: هناك حملة عالمية ضدنا لإجبارها على وقف حرب غزة وهذا لن يحصل

وكالات

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الثلاثاء، إن تل أبيب لم تفاجأ بإعلان حكومة بريطانيا وعلمت بوجود ضغط فرنسي عليها لجرها لهذه الخطوة وللأسف نجح.

وادّعى دانون، أن هناك حملة عالمية ضد إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب وهو ما لن يحصل ما دامت حماس في غزة وأسراها هناك، مضيفا "لجنة فيها 50 وزير خارجية اجتمعوا ليس لإعادة الأسرى بل للاعتراف بدولة فلسطينية وهذا انفصال عن الواقع".

وزعم دانون أن "العالم صفق لنا بعد ما فعلناه في لبنان وإيران والآن هناك حملة ضد إسرائيل عنوانها التجويع ولم يشكرونا بعد أن أدخلنا المساعدات".

وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: "علينا الحفاظ على تعزيز علاقتنا مع الولايات المتحدة ردا على التهديدات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في بيان، الثلاثاء، اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وتؤكد الوثيقة الختامية لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين، على الالتزام بحل الدولتين إسرائيل وفلسطين بحدود آمنة ومعترف بها.

وتوضح الوثيقة المنبثقة عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أنه سيتم تضمين تعهدات دول أخرى مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.