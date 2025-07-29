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لحظة استثنائية.. عودة المياه لنهر جاف تفاجئ أمريكيًا أثناء نزهة بولاية أريزونا |فيديو

11:24 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025

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وكالات

وثّق مقطع فيديو متداول لحظة استثنائية في ولاية أريزونا الأمريكية، حينما تفاجأ رجل كان يتنزه ممتطيًا حصانه بعودة المياه إلى مجرى نهر كان جافًا منذ فترة طويلة.

وأظهر الفيديو المنتشرعلى منصة "إكس"، تدفق المياه فجأة في النهر الجاف، في مشهد أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بأنه "إحياء للطبيعة أمام الكاميرا".

ولقي المقطع تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بالمشهد، واعتبروه "لحظة ساحرة تجسد قوة الطبيعة".

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ولاية أريزونا مجرى نهر النهر الجاف
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