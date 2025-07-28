سقوط مسيرتين في أربيل بشمال العراق

بغداد- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام كردية بأن طائرتين مسيّرتين سقطتا صباح اليوم الإثنين في محافظة أربيل بشمال العراق دون وقوع خسائر بشرية.

وذكرت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية أن إحدى الطائرتين سقطت في أرض زراعية في قرية كوسور بينما سقطت الثانية في ناحية رزكاري في قضاء خبات.

ووصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى أربيل لمتابعة تداعيات الوضع الأمني في الإقليم .

واستهدفت طائرات مسيرة خلال الشهر الحالي عددا من المنشآت والحقول النفطية في محافظتي أربيل والسليمانية من دون تحديد الجهة التي قامت بهذه العمليات رغم أن الحكومة الاتحادية شكلت لجان أمنية للتحقيق ومعرفة الجهات التي تقف وراء عمليات القصف.