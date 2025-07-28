ارتفاع ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 134 شهيدًا

غزة - (د ب أ)

أعلن مستشفى الشفاء، اليوم الاثنين، وفاة الرضيع محمد إبراهيم عدس نتيجة سوء التغذية الحاد ونقص حليب الأطفال، في قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، يرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 134، بينهم 88 طفلا.

وأشارت الوكالة إلى أن قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية حادة جراء استمرار الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو الماضيين نتيجة لاستمرار الحصار.