أسعار الدقيق تنخفض بـ65% بعد ساعات من هدنة غزة

وكالات

انخفضت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل ملحوظ في أسواق قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، وذلك بعد إعلان هدنة إنسانية مؤقتة تم بموجبها فتح معبر كرم أبو سالم لدخول شحنات من المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ مطلع مارس الماضي.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، يوسف أبو كويك، إن سعر كيلو جرام الدقيق انخفض من حوالي 20 دولارًا إلى 7 دولارات فقط (حوالي 65%)، خلال الساعات الأولى من إعلان الهدنة الإنسانية.

وصباح اليوم الأحد، بدء تنفيذ الهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي أعلنها جيش الاحتلال أمس.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن وقف إطلاق النار سيبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى ساعات المساء، ويشمل القرار مناطق عدة في القطاع بما في ذلك الشمال، لتسهيل وصول المساعدات.

وذكرت القناة، أن القرار جاء بعد مشاورات هاتفية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيري الدفاع يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، وعدد من المسؤولين.