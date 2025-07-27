السودان يعلق على إعلان الدعم السريع تشكيل حكومته

الخرطوم - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، اليوم الأحد، إن إعلان "ميليشيا الدعم السريع الإرهابية حكومتها الوهمية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي هو خير دليل على إنكسارها ودحرها على يد قواتنا المسلحة الباسلة بكافة تشكيلاتها وتنظيماتها العسكرية".

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء السودان (سونا)، بـ "أشد العبارات ما ذهبت إليه مليشيا الدعم السريع بإعلان حكومة وهمية تزعم فيها توزيع مناصب حكومية لإدارة السودان في تغافل تام واستهتار بمعاناة الشعب السوداني الذي أذاقته المليشيا الإرهابية كافة أشكال العنف والتنكيل والتعذيب".

وأضافت الوزارة "إن مشاركة مكونات مدنية في هذا الإعلان الوهمي يكشف الوجه الحقيقي لتلك التحالفات ويؤكد انخراطها في المؤامرة التي كانت تحاك بتنسيق تام مع المليشيا الإرهابية للاستيلاء على السلطة بالقوة صبيحة 15 أبريل 2023".

ووفق البيان "أدانت حكومة السودان بشدة وأعربت عن قلقها العميق إزاء موافقة كينيا تمكين المليشيا المتمردة من عقد اجتماعاتها التحضيرية لإعلان حكومتها غير الشرعية بنيروبي، مما يعد انتهاكا واضحا لسيادة السودان وخرقاً لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي، ويناقض مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والإيجاد بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه".

وطبقا للبيان، ناشدت حكومة السودان كافة دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وكافة الهيئات الحكومية وغيرها من التنظيمات بإدانة هذا الإعلان، "وتطلب منها عدم الاعتراف والتعامل مع هذا التنظيم غير الشرعي الذي أعلنته المليشيا الإرهابية".

كما نوهت إلى أن "التعامل مع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال يعتبر تعدياً على حكومة السودان وسيادتها على كافة أراضيها كما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق ومقدرات الشعب السوداني".

وكان تحالف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع أعلن أمس السبت تشكيل حكومة موازية في السودان برئاسة محمد حسن التعايشي.

ويتألف التحالف من تنظيمات عسكرية وسياسية وأهلية، أبرزها الدعم السريع والحركة الشعبية ـ شمال، حيث وُقِّع على ميثاقه الأساسي في فبراير لماضي في العاصمة الكينية نيروبي.

وتأسس التحالف في 22 فبراير الماضي، ويضم قوات الدعم السريع وحركات مسلحة وأحزاب سياسية وقوى مدنية، أبرزها "الحركة الشعبية لتحرير السودان"بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و"الجبهة الثورية" التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي "الأمة" و"الاتحادي الديمقراطي"، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.

وتُسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور غربي السودان، وأجزاء من إقليم كردفان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، حربا خلفت عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين داخل وخارج البلاد.