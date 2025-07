دفن ألف حاوية.. كيف انكشفت جريمة حرق إسرائيل للمساعدات الإنسانية؟

القاهرة- مصراوي

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير كميات ضخمة من الأغذية والأدوية التي كانت مخصصة لقطاع غزة، في وقت تتزايد فيه أعداد الوفيات بسبب الجوع ويشتد الغضب الدولي.

في تصعيد خطير للأزمة الإنسانية في غزة المحاصرة، أكدت هيئة البث الإسرائيلية (كان) الجمعة الماضية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر عشرات الآلاف من طرود الإغاثة – بما في ذلك كميات كبيرة من الطعام والدواء – كانت مخصصة لسكان القطاع الجائعين.

ونقل التقرير عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن أكثر من 1,000 شاحنة مساعدات إنسانية تم تدميرها عمدًا.

وأضافت المصادر: "هناك آلاف الطرود تُركت تحت أشعة الشمس، وإذا لم يتم نقلها إلى غزة، فسنضطر إلى تدميرها". وعلى الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لتسهيل إدخال المساعدات، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن التدمير يعود إلى "فشل في آلية توزيع المساعدات" داخل غزة.

وقد أثارت هذه الخطوة إدانة واسعة، خصوصًا أنها تأتي في وقت وصف فيه خبراء إنسانيون ومنظمات دولية المجاعة في غزة بأنها غير مسبوقة. حيث يعيش أكثر من 2.3 مليون شخص في القطاع على حافة الموت بعد أكثر من 21 شهرًا من الحرب والحصار وسياسات التجويع المتعمدة.

وفي تقرير صادم، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه دمّر ودفن محتويات أكثر من 1,000 شاحنة مساعدات، بعد أن تلفت الإمدادات بسبب التأخير وسوء الإدارة الإسرائيلية لعملية التوزيع.

