الصين تحذّر مواطنيها من السفر إلى تايلاند وكمبوديا بعد تجدد الاشتباكات

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، إن الصين حذرت مواطنيها من السفر إلى مناطق النزاع بين كمبوديا وتايلاند.

وأفادت وكالة "رويترز" البريطانية، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في تايلاند جراء قصف من كمبوديا إثر اشتباكات بين جيشي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن تايلاند دعت رعاياها في كمبوديا لمغادرة البلاد عقب اشتباك بين جيشي البلدين.

وأعلن الجيش التايلاندي تنفيذ غارات جوية على أهداف برية في كمبوديا.

في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الكمبودية أن الجيش التايلاندي استخدم طائرات نفاثة لقصف طريق قرب معبد برياه فيهير التاريخي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، سوراسانت كونجسيري، أن ثلاثة مدنيين، بينهم طفل عمره خمس سنوات، أصيبوا بجروح بالغة جراء إطلاق نار كمبودي على منطقة سكنية في مقاطعة سورين التايلاندية.

وأشار سوراسانت إلى استمرار الاشتباكات في 6 مناطق على الأقل على الحدود.

اندلع أول اشتباك صباح الخميس بالقرب من معبد تا موين توم على الحدود بين مقاطعة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينشي الكمبودية.

واتهمت كل من تايلاند وكمبوديا الأخرى ببدء إطلاق النار.





