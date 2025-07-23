وكالات

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير صادم، أن الجيش الإسرائيلي كثّف خلال الأشهر الأخيرة عمليات هدم المنازل والمنشآت المدنية في جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى دمار شبه كامل لمدينة خان يونس، ثاني أكبر مدن القطاع.

وأظهرت صور أقمار صناعية حديثة التُقطت مؤخراً أن المدينة باتت مدمرة على نحو شبه كلي، حيث طالت الأضرار آلاف المباني في خان يونس ومحيطها، على مساحة تُقدّر بحوالي 90 كيلومتراً مربعاً، وفقاً لما نقلته الصحيفة.

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وتركّز الدمار الأوسع، بحسب التقرير، في البلدات الشرقية مثل بني سهيلا، وعبسان الكبير، وعبسان الصغيرة، فيما أكد التقرير أن بلدة خزاعة "مُسحت تماماً" بعد أن كانت قد تعرّضت لدمار كبير منذ بداية الحرب.

وأوضحت هآرتس أن عمليات الهدم جرت باستخدام معدات هندسية ثقيلة، عبر مقاولين محليين يتقاضون آلاف الشواقل لكل مبنى يُدمَّر، ما يشير إلى سياسة تدمير ممنهجة تفوق ما شهدته المناطق خلال المراحل الأولى من الحرب.

ووفقاً لتقديرات خبير رسم الخرائط في الجامعة العبرية آدي بن نون، فإن نحو 2200 مبنى في وسط خان يونس دُمّر منذ مايو فقط، ما يشكّل نحو 7.6% من مباني المنطق، واارتفعت نسبة الدمار في خان يونس إلى 74% مقارنة بـ67% قبل مايو، في حين بلغت نسبة الدمار في مدينة رفح المجاورة 89%، و43% في دير البلح.

واختتم التقرير بشهادة من أحد النازحين من خان يونس قال فيها: "لم يبقَ شيء على الأرض، ما يجري ليس قتالاً بل محوٌ شاملٌ لمدن بأكملها، والجيش الإسرائيلي نفسه قال إنها مُسحت".