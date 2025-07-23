إعلان

السجن المؤبد بحق عراقي بتهمة دعم التطبيع مع إسرائيل

02:35 م الأربعاء 23 يوليو 2025

العراق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بغداد - (د ب أ)


أصدرت محكمة عراقية اليوم الأربعاء حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الترويج "للكيان الصهيوني" على صفحات التواصل الإجتماعي.


وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق ، في بيان صحفي اليوم ، أن محكمة جنايات الكرخ ببغداد أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عراقي عن جريمة الترويج لأفكار وسلوكيات للكيان الصهيوني ودعمه للتطبيع عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو على صفحات التواصل الإجتماعي".


وأوضح أنه "تم ضبط كتب وصحف باللغة العبرية في منزله" ، مشيرا إلى أن "قرار الحكم صدر بحق المدان وفقا لاحكام قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لسنة 2022".


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العراق بغداد السجن المؤبد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)