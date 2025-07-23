إعلان

جندي إسرائيلي قاتل بغزة: رفح لم تعد موجودة وأصبحت مجرد أنقاض

10:21 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

رفح لم تعد موجودة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي شارك في الحرب على قطاع غزة قوله، إن مدينة رفح جنوبي القطاع "لم تعد موجودة، وقد أصبحت مجرد أنقاض".

كما نقلت الصحيفة عن الجندي قوله، إن الحرب في قطاع غزة "حرب استنزاف" بلا هدف أو غاية استراتيجية.

وفي وقتٍ سابق من يوليو الجاري، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلًا عن تحليل صور أقمار صناعية وخبراء، بأن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن، مشيرة إلى أنه تم تدمير 89% من المباني في رفح جنوبي القطاع و84% من المباني في شمال القطاع.

وذكرت أن %78 من المباني في مدينة غزة دُمِرت بشكل كلي أو جزئي، مؤكدة أن تدمير المباني في غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين بإشراف الجيش.

ونفذت إسرائيل، منذ انسحابها من وقف إطلاق النار مع حماس في مارس الماضي، عمليات هدم استهدفت آلاف المباني في شتى أرجاء غزة، فضلًا عن تسوية مدن كاملة وضواحٍ، كانت تضم عشرات الآلاف من السكان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة أنقاض رفح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استشهاد الصحفية ولاء الجعبري و5 من أطفالها بغارة إسرائيلية

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)