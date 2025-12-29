نتنياهو: ترامب سيحصل على جائزة إسرائيل للسلام

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحصل على جائزة إسرائيل للسلام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها منح أعلى وسام مدني في البلاد لمواطن غير إسرائيلي.

قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك في مارالاجو: "لقد خالف الرئيس ترامب العديد من الأعراف لمفاجأة الناس، لذلك قررنا مخالفة أحد الأعراف أو ابتكار عرف جديد، وهذا يعكس الشعور السائد لدى الإسرائيليين من مختلف الأطياف، فهم يقدرون ما فعلتموه لمساعدة إسرائيل ومعركتنا المشتركة ضد الإرهابيين".

وصف ترامب الجائزة بأنها "مفاجئة حقاً ومحل تقدير كبير".

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة "سي إن إن" إن وزير التعليم يوآف كيش انضم إلى اجتماع ترامب ونتنياهو عبر الهاتف لإبلاغ ترامب بهذا التكريم، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سينظر بإيجابية في حضور الحفل الذي يقام سنوياً في يوم استقلال إسرائيل.

يذذكر أن جائزة إسرائيل هي أرفع وسام مدني إسرائيلي يُمنح للتميز في العلوم والإنسانيات والفنون وغيرها من المجالات، فئة السلام، التي قررت الحكومة منحها لترامب، لم تُمنح من قبل، كما لم تُمنح جائزة إسرائيل من قبل لمواطن أو مقيم غير إسرائيلي، ففي يوليو 2025، عدّل وزير التعليم كيش لوائح الجائزة ليسمح، لأول مرة، بمنحها لمواطن أجنبي.

كما تدعم حكومة نتنياهو ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026. وقد تعاون رئيس الكنيست أمير أوحانا مؤخراً مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في حملة برلمانية عالمية لحث المشرعين في جميع أنحاء العالم على دعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026.