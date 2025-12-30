مجلس الأمن يصادق على تجديد تفويض قوات "أندوف" في سوريا

وكالات

صدق مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على تجديد تفويض قوات "أندوف" في سوريا.

واعتمد مجلس الأمن قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق فض الاشتباك في الجولان ستة أشهر.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري الجديد "يبذل جهدًا كبيرًا ويقوم بعمل جيد"، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين سوريا وإسرائيل.

وأضاف ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو أنه يتمنى أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وفاق مع سوريا، وأن تشهد البلاد نهضة جديدة، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع مع نتنياهو في الملف السوري أمر يأمل حدوثه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن رفع العقوبات عن سوريا جاء لأنه "من دون ذلك لم تكن لديها أي فرصة للصمود"، مؤكدًا أن بلاده "تريد أن ترى سوريا تنجو وتستعيد عافيتها".