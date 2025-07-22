الكنيست يصوّت غدًا لدعم إحلال سيادة إسرائيل على الضفة الغربية

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، إن الكنيست الإسرائيلي سيصوت الأربعاء على قرار لدعم إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن مشروع قرار دعم إحلال السيادة على الضفة قدمه أعضاء بالائتلاف الحاكم قبل عطلة الكنيست.

وعبّر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، عن تأييده للقرار الذي وصفه بـ"التاريخي"، قائلا: "أؤيد القرار التاريخي الذي سيُطرح غدًا على الكنيست، والمؤيد للسيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، أرض أجدادنا. حان وقت السيادة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب أن تعود إسرائيل للاستيطان في غزة، مؤكدا أنه لديها فرصة تاريخية لتحقيق ذلك.

وأشار سموتريتش، إلى أن إسرائيل لديها دعم كبير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل غزة إلى منطقة مزدهرة تابعة لإسرائيل، زاعما أن هناك مخطط يتيح لأهالي غزة بناء حياتهم من جديد لكن في دول أخرى مستعدة لاستقبالهم.

وأوضح سموتريتش، أن رحيل أهالي غزة ممكن و"يجب أن نحتل القطاع ليصبح جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

وفي سياق منفصل، أضاف سموتريتش: "النظام السوري يلبس البدلات لكنهم نفس الأصوليين الذين يمثلون خطرا على حدودنا الجنوبية".