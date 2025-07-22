المقاومة تعلن فقدان الاتصال بمجموعة تأمين جندي إسرائيلي أسير في غزة

وكالات

أعلن المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبوحمزة، فقدان الاتصال منذ الأمس مع مجموعة التأمين الآسرة للجندي الإسرائيلي "روم بريسلافسكي" بعد توغل قوات الاحتلال ومحاصرتها لمناطق يتواجد فيها الأسير.

وأشار أبوحمزة، إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني يتعمد "المجرم" رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته تجاهل ملف الأسرى ويسعون بكل قوة لقتلهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت.

وأقر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، بأن الحرب في قطاع غزة "من أكثر الحروب تعقيدًا" التي عرفها جيش الاحتلال.

واعترف زامير، أن جيش الاحتلال يدفع ثمنًا باهظًا جراء القتال في غزة، لكنه أكد مواصلة الحرب من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في إعادة الأسرى وتفكيك قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف "نعمل على عدة محاور، سنواصل إضعاف ومنع القدرات الاستراتيجية من سوريا وحزب الله، والحفاظ على حرية عملنا، نعمل في الضفة الغربية، ونواصل مكافحة الإرهاب بشكل متواصل".

وجاءت تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، خلال انعقاد اجتماع للجيش، اليوم الثلاثاء، لإجراء "تقييم استراتيجي متعدد السيناريوهات" بقيادته وبمشاركة أعضاء منتدى هيئة الأركان العامة ومنتدى هيئة الأركان العملياتية.