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نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يواصل التعذيب الممنهج بحق الأسرى

04:20 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

نادي الأسير الفلسطيني

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وكالات

أفاد تقرير جديد لنادي الأسير الفلسطيني، بأنه بعد 654 يومًا على حرب الإبادة في غزة، تواصل منظومة السجون التابعة للاحتلال ارتكاب جرائمها الممنهجة بحق أكثر من 10 آلاف و800 أسير.

وقال التقرير، اليوم الثلاثاء، إن أبرز الجرائم المسجلة في النصف الأول من يوليو الجاري: سياسة التجويع، والاعتداءات الجسدية الممنهجة، وتفشي مرض الجرب (سكابيوس)، والحرمان الممنهج من العلاج.

وأشار إلى أن إحدى الإفادات تضمنت تعرض أسير لاعتداء تسبب بكسر في أضلاعه، كما تعمدت وحدات "الكيتر" إطفاء السجائر في جسده.

وذكر التقرير، أن إفادات أخرى أوردت استخدام "الفرد الكهربائي" في ضرب الأسرى، وإطلاق الرصاص المطاطي على أطرافهم.

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نادي الأسير الفلسطيني فلسطين منظومة السجون
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