(وكالات)

أوقفت السلطات التركية، محمد عبد الحفيظ، أحد القياديين البارزين في حركة "حسم" التابعة لجامعة الإخوان الإرهابية، لدى وصوله إلى مطار إسطنبول قادمًا من إحدى الدول الإفريقية.

وجاء توقيف عبدالحفيظ، بعد ساعات فقط من صدور بيان لوزارة الداخلية المصرية يدرجه ضمن خلية "حسم" المتهمة بالتخطيط لعمليات تخريبية في البلاد.

وتم احتجاز عبد الحفيظ، الذي ورد اسمه ضمن قائمة مطلوبين أعلنتها الداخلية المصرية فور وصوله.

وقالت زوجة عبد الحفيظ في منشور عبر حسابه على (فيسبوك): "تم توقيف زوجي في مطار إسطنبول بعد عودته من رحلة عمل خارج تركيا وقد انقطع الاتصال به منذ ساعات وإبلاغه بأنه لن يسمح له بالدخول وسيتم ترحيله للعلم زوجي وضعه القانوني سليم فهو يحمل جواز سفر ساري و إقامة سارية".

وأضافت زوجة عبد الحفيظ: "أخشى من تسليمه إلى مصر لأن هذا تهديدا على حياته".

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وتأتي عملية التوقيف في أعقاب إعلان وزارة الداخلية المصرية عن ضبط مخطط جديد لحركة "حسم"، الجناح المسلح لجماعة الإخوان، يهدف إلى إحياء نشاط الحركة وشن عمليات ضد منشآت أمنية واقتصادية.

وذكرت الوزارة أن أجهزة الأمن حددت مجموعة من القيادات المتورطة في التخطيط للمخطط الجديد، أبرزهم يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، مؤسس الحركة والمشرف على هيكلها المسلح، والصادر بحقه عدد من أحكام الإعدام والمؤبد، بينها قضايا تتعلق باغتيال النائب العام ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية.

كما شمل بيان الوزارة أسماء عدد من المطلوبين الآخرين، من بينهم محمد رفيق إبراهيم مناع، وعلاء علي السماحي، ومحمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، الذي تم توقيفه في إسطنبول، إضافة إلى علي محمود محمد عبد الونيس، وجميعهم صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في قضايا متعلقة بالإرهاب والعنف المسلح.