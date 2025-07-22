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الدفاع الروسية: إسقاط 35 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

08:44 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

الدفاع الجوي الروسي

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط 35 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

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