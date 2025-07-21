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رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في غزة لا يطاق

06:06 م الإثنين 21 يوليه 2025

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

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وكالات

وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها لا تُحتمل، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري.

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن قوات من لواء غولاني بينها وحدات هندسية ومدرعات بدأت التوغل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية بدير البلح تشمل كتيبة واحدة، وقد تعمل لأسابيع حسب التطورات السياسية.

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كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني ضرورة وقف إطلاق النار الوضع في غزة لا يطاق
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