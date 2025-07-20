حماس: نحمّل إسرائيل وأمريكا مسؤولية التطهير العرقي الممنهج بغزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مجزرة "زيكيم" تكشف وحشية الاحتلال في استخدام الجوع والمساعدات "فخًا" لقتل المدنيين وتجويعهم وترويعهم.

وأكدت حماس، في بيان اليوم، أن ما يجري في غزة "تطهير عرقي ممنهج" يستخدم فيه القتل والتجويع والتعطيش أداة للإبادة الجماعية، لافتة إلى أن وفاة أكثر من 70 طفلًا بسوء التغذية وصمة عار على جبين الإنسانية، والصمت الدولي جريمة إضافية.

وحملت الحركة الاحتلال والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن مجازر نقاط المساعدات وآلية القتل الممنهج في غزة، مطالبة بتحقيق دولي عاجل في آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية التي تحولت إلى أداة لقتل المدنيين.

وطالبت الاحتلال بفتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات المتكدسة وإنهاء التحكم بحياة الشعب الفلسطيني المحاصر، كما طالبت الدول العربية والإسلامية بتحرك فوري لكسر الحصار وإسناد غزة في وجه الإبادة الجماعية.

ودعت حركة حماس الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف المجاعة والمجازر في قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق المدنيين المجوّعين في نقطة توزيع المساعدات قرب منطقة "زيكيم" شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 شخصًا وإصابة العشرات.

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