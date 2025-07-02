لأول مرة منذ الحرب.. الاحتلال يلغي أوامر إغلاق مستوطنات غلاف غزة

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش ألغى الأوامر العسكرية بإغلاق مستوطنات غلاف غزة لأول مرة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 .

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه وفقًا لتقييم الوضع تقرر تقليص أمر "منطقة عسكرية مغلقة" مما يتيح فتح المزيد من المناطق المدنية في منطقة النقب الغربي ابتداء من 2 يوليو الجاري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على إعادة جميع سكان البلدات في غلاف غزة إلى منازلهم حتى نهاية شهر يوليو.