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لأول مرة منذ الحرب.. الاحتلال يلغي أوامر إغلاق مستوطنات غلاف غزة

04:24 م الأربعاء 02 يوليه 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش ألغى الأوامر العسكرية بإغلاق مستوطنات غلاف غزة لأول مرة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 .

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه وفقًا لتقييم الوضع تقرر تقليص أمر "منطقة عسكرية مغلقة" مما يتيح فتح المزيد من المناطق المدنية في منطقة النقب الغربي ابتداء من 2 يوليو الجاري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على إعادة جميع سكان البلدات في غلاف غزة إلى منازلهم حتى نهاية شهر يوليو.

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