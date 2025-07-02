إعلان

كييف: لم نتلق ما يفيد بتوقف المساعدات العسكرية من أمريكا

04:22 م الأربعاء 02 يوليه 2025

أوكرانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كييف - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في كييف عبر تطبيق تليجرام إن أوكرانيا تفحص الوضع الحالي للمساعدات العسكرية الأمريكية في ظل تقارير تفيد بتوقف المساعدات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجانب الأوكراني لم يتلق حتى الآن أي معلومات رسمية من الولايات المتحدة بشأن توقف المساعدات أو أي تغيير في جدول شحن المساعدات المتفق عليه مسبقا.

وأوضحت الوزارة أنها تطلب التواصل هاتفيا مع الجانب الأمريكي للحصول على المزيد من المعلومات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا توقف المساعدات العسكرية أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل