كييف: لم نتلق ما يفيد بتوقف المساعدات العسكرية من أمريكا

كييف - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في كييف عبر تطبيق تليجرام إن أوكرانيا تفحص الوضع الحالي للمساعدات العسكرية الأمريكية في ظل تقارير تفيد بتوقف المساعدات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجانب الأوكراني لم يتلق حتى الآن أي معلومات رسمية من الولايات المتحدة بشأن توقف المساعدات أو أي تغيير في جدول شحن المساعدات المتفق عليه مسبقا.

وأوضحت الوزارة أنها تطلب التواصل هاتفيا مع الجانب الأمريكي للحصول على المزيد من المعلومات.